«Барс» усилил линию обороны Никитой Лисовым

«Барс» представил очередного новичка команды в летнее межсезонье – к команде присоединился 31-летний защитник Никита Лисов, контракт с игроком рассчитан на один сезон. Два последних года Лисов защищал цвета «СКА-Невы». В активе игрока 383 матча в ВХЛ и 132 (38+94) набранных очка. В разные годы защитник выступал в КХЛ за «Нефтехимик», «Адмирал», «Авангард», «Сочи», «Амур», СКА и «Витязь». В 163 играх он набрал 16 (3+13) очков.

Лисов стал третьим новичком «Барса» в межсезонье, ранее команду усилили защитник Раян Хузиханов и нападающий Денис Голубев.