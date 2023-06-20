 Бастрыкин взял на контроль расследование гибели семи человек в пожаре в Татарстане
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Бастрыкин взял на контроль расследование гибели семи человек в пожаре в Татарстане

Страшный пожар в деревне Саитово в Тукаевском районе унес жизни, в том числе, и четырех детей.

Республика
20 июня 2023  09:06
Автор:
Эдуард Салихов

В центральный аппарат СК России представят доклад о ходе расследования уголовного дела по гибели людей в пожаре в Тукаевском районе Татарстана. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Следственного комитета РФ.

Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по РТ представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

Напомним, в деревне Саитово в Тукаевском районе Татарстана при пожаре в частном доме погибли семь человек, среди них четверо детей 2016-2019 годов рождения. 

Кроме того, пожар стал поводом для усиления работы по противопожарной безопасности. Раис Татарстана Рустам Минниханов провел совещание с правоохранительными органами Главам районов поручили провести подворовой обход, проводить профилактические беседы и объяснить жителям необходимость соблюдения мер безопасности.

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