Бастрыкин взял на контроль расследование гибели семи человек в пожаре в Татарстане

В центральный аппарат СК России представят доклад о ходе расследования уголовного дела по гибели людей в пожаре в Тукаевском районе Татарстана. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Следственного комитета РФ.

Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по РТ представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

Напомним, в деревне Саитово в Тукаевском районе Татарстана при пожаре в частном доме погибли семь человек, среди них четверо детей 2016-2019 годов рождения.

Кроме того, пожар стал поводом для усиления работы по противопожарной безопасности. Раис Татарстана Рустам Минниханов провел совещание с правоохранительными органами Главам районов поручили провести подворовой обход, проводить профилактические беседы и объяснить жителям необходимость соблюдения мер безопасности.