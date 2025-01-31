Батков: Введение платного входа на Голубые озера является необходимой мерой

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Город
31 января 2025  12:37

Введение платного входа на Голубые озера обусловлено необходимостью снижения антропогенной нагрузки на уникальную экосистему данного природного заказника. Об этом заявил Федор Батков, руководитель Госкомитета РТ по биоресурсам, на итоговой коллегии в Казани. 

«Количество посетителей в заказнике «Голубые озера» постоянно растет, что приводит к увеличению антропогенной нагрузки. Введение платного входа является одной из необходимых мер для защиты экосистемы и предотвращения ее деградации», – подчеркнул он. 

На данный момент природно-заповедный фонд занимает 7% территории Татарстана. Батков также отметил важность создания особо охраняемых природных территорий для сохранения природного разнообразия нашей республики.

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