Батков: Введение платного входа на Голубые озера является необходимой мерой

Введение платного входа на Голубые озера обусловлено необходимостью снижения антропогенной нагрузки на уникальную экосистему данного природного заказника. Об этом заявил Федор Батков, руководитель Госкомитета РТ по биоресурсам, на итоговой коллегии в Казани.

«Количество посетителей в заказнике «Голубые озера» постоянно растет, что приводит к увеличению антропогенной нагрузки. Введение платного входа является одной из необходимых мер для защиты экосистемы и предотвращения ее деградации», – подчеркнул он.

На данный момент природно-заповедный фонд занимает 7% территории Татарстана. Батков также отметил важность создания особо охраняемых природных территорий для сохранения природного разнообразия нашей республики.