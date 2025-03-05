Бавлинская «целительница» отправится в колонию за обман доверчивой горожанки

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Республика
5 марта 2025  13:57

Бавлинский городской суд вынес приговор 47-летней жительнице Ивановской области, признав её виновной в мошенничестве (ч. 2 ст. 159 УК РФ).

Как установило следствие, 30 июля 2024 года, ранее судимая злоумышленница, находясь в Бавлах, обманным путем завладела золотыми украшениями местной жительницы. Под предлогом снятия порчи, она убедила потерпевшую передать ей ювелирные изделия якобы для проведения специального обряда. Доверчивая женщина передала «целительнице» браслет стоимостью 28 000 рублей, кольцо с янтарем и обручальное кольцо, каждое из которых оценивалось в 10 000 рублей.

Получив желаемое, мошенница скрылась с места преступления и распорядилась похищенным по своему усмотрению, причинив потерпевшей ущерб на общую сумму 48 000 рублей.

В ходе судебного разбирательства подсудимая полностью признала свою вину. Принимая во внимание наличие непогашенного наказания по предыдущему приговору, суд приговорил её к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор вступил в законную силу, о чем сообщает пресс-служба Прокуратуры Республики Татарстан.

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