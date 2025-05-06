«Бессмертный полк» поднялся в небо Казани на вертолете МЧС

news_top_970_100
Город
6 мая 2025  16:15

В честь 80-летия Победы над Казанью впервые пролетел вертолет МЧС с портретом Героя Советского Союза Михаила Девятаева и Георгиевской лентой на борту. Эта акция «Бессмертный полк в небе» стала частью масштабного проекта с участием 15 вертолетов со всей России, организованного холдингом «Вертолеты России» (Ростех).

Экипаж, в который вошли второй пилот Равиль Хасанов и сын легендарного летчика Александр Девятаев, назвал полет почетной миссией. Участники признались, что испытывали особую гордость, пролетая над столицей Татарстана с изображением героя-земляка.

Михаил Девятаев вошел в историю как летчик, совершивший в 1945 году дерзкий побег из немецкого плена на угнанном вражеском бомбардировщике. Его подвиг стал символом мужества и отваги советских воинов.

news_right_column_240_400
Новости
«Родина в сердце Героя»: лица нашей эпохи, нашей истории
«Родина в сердце Героя»: лица нашей эпохи, нашей истории
«Бессмертный полк» в Казани: шествие и праздничный концерт
В Татарстане на День Победы ожидается прохладная погода с дождями
В Казани во время празднования Дня Победы связь отключать не будут
Фестиваль «Радио Победа» в Казани соединит эпохи
«Бессмертный полк» поднялся в небо Казани на вертолете МЧС
В Казани открыли новый пункт бесплатного питания для пенсионеров
В Татарстане к 80-летию Победы отремонтируют дороги героев