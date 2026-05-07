«Бессмертный полк» в Казани 9 Мая пройдет в очном формате

Город
7 мая 2026  15:11

В День Победы акция «Бессмертный полк» в столице Татарстана состоится офлайн — в привычном режиме и по традиционному маршруту. Об этом сообщили в пресс-службе Исполкома Казани.

Торжественные мероприятия начнутся с возложения цветов к воинским захоронениям и мемориалам в Парке Победы, на Архангельском и Арском кладбищах. Затем на площади Тысячелетия пройдет парад с участием войск Казанского гарнизона, статичный показ исторической и современной боевой техники, а также выставка патриотических организаций.

После парада состоится театрализованная композиция о вкладе татарстанцев в Великую Победу. Ключевым событием станет шествие «Бессмертного полка», которое завершится акцией «Поющая Казань» с участием группы «Волга-Волга», Салавата Фатхутдинова и других артистов.

Праздник закончится в 22:00 праздничным салютом в шести точках акватории Казанки. Гостей просят приходить без животных, крупных вещей и самокатов.

