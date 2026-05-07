В российских школах введут «Уроки кинограмотности» с фильмами о современных героях

бразовательные учреждения России получат доступ к проекту «Уроки кинограмотности», в рамках которого школьникам и студентам покажут фильмы и сериалы о современных героях. В Год единства народов России педагоги смогут использовать материалы кинопремии «Герои большой страны» в воспитательной работе.

В программу вошли 55 лучших проектов из шорт-листа премии 2026 года, отобранных из 532 заявок. Среди них — «10 дней до весны», «Екатерина Великая», «Про людей и про войну», «Комитет», «Тыловики» и другие.

Методика занятий помогает учащимся различать положительных и отрицательных персонажей, анализировать сюжеты и формировать собственное отношение к кино. Все материалы разместят на платформе «Мотивирующие уроки» бесплатно.

За шесть лет «мотивирующие уроки» охватили все 89 регионов России. Организаторы отмечают, что формат способствует развитию личности и помогает осмыслять жизненные ориентиры.