«Бессмертный полк» в Казани: шествие и праздничный концерт

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Город
6 мая 2025  17:31

В этом году всероссийская акция памяти «Бессмертный полк» после двухлетнего перерыва снова пройдет в очном формате в Казани. Участники соберутся с 12:00 на нескольких точках, а само шествие начнется в 15:00 с улицы Карла Маркса. Об этом сообщил начальник управления культуры города Азат Абзалов.

Маршрут останется прежним: колонна двинется от площади Свободы по улицам Карла Маркса, Лобачевского, Кремлевской и завершит путь на площади Тысячелетия. Присоединиться к акции с портретами ветеранов смогут все желающие. Основные точки сбора — перекрестки улиц Карла Маркса с Жуковского, Гоголя, Муштари и Толстого, а также участок у Казанского федерального университета.

Азат Абзалов призвал участников приходить заранее, избегать крупных вещей и взять с собой только портреты героев, воду и головной убор. На площади Тысячелетия после шествия пройдет праздничный концерт. Протяженность маршрута составит 5 км.

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