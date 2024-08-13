«Безнең авыл» создаст фотобанк современных татарских деревень

Стартовал фотоконкурс «Безнең авыл»/«Мир татарской деревни». Необычность его в том, что фотографии татарских деревень будут размещены на сервисах «2ГИС» и «Яндекс Карты».

Организаторы проекта - интернет-издание «Миллиард.Татар» совместно с Институтом истории им. Ш.Марджани Академии наук РТ.

- Мы обратили внимание, что на картах Яндекса и 2ГИС нет даже простых фотографий сельских населенных пунктов Татарстана. И мы решили совместными усилиями с Институтом истории имени Марджани исправить ситуацию. Надеемся, что жители республики нас поддержат, примут участие в этом проекте и запечатлеют для истории все уголки Татарстана и татарских сел, деревень, расположенных за пределами нашей республики. Цель конкурса - создание фотобанка мира татарских деревень, пополнение базы панорам и фото картографических интернет-сервисов, - рассказал участник проекта «Миллиард.Татар» Ильгизар Вахитов на пресс-конференции, состоявшейся в ИА «Татар-информ».

- У Татарстана большое и богатое историко-культурное наследие - это памятники архитектуры, культовые и мемориальные места, связанные с известными личностями, уникальные географические, природные объекты. И сегодня важно систематизировать эту информацию. Мы хотим, чтобы жители деревень поделились своим видением истории родного края, запечатлели на фотографиях места, которыми они гордятся. Фотоконкурс «Мир татарской деревни» поможет собрать богатейший фотоматериал, который представит нам традиции народов, живущих на территории Татарстана. И еще один важный момент - этот конкурс может стать фактором развития туризма в районах нашей республики, - подчеркнул директор Института истории им. Ш.Марджани Академии наук РТ Радик Салихов.

Как отметил известный фотограф, заслуженный работник культуры Республики Татарстан Рамиль Галиев, идея «Безнең авыл»/«Мира татарской деревни» замечательная. К сожалению, даже сегодня, в век цифровых технологий, фотографий сельской местности, жителей деревень очень мало. А этот конкурс даст возможность увидеть жизнь современной деревни.

Работы на конкурс принимаются по электронной почте aviltatar@mail.ru с пометкой «Безнең авыл» или в специальном боте в телеграм-канале «Миллиард.Татар».

Подробную информацию о конкурсе можно узнать на сайте интернет-издания «Миллиард.Татар».