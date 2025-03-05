Более 20 тысяч многодетных мам в Татарстане вышли на пенсию досрочно

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Республика
5 марта 2025  17:57

На сегодняшний день 20 269 многодетных матерей из Татарстана получили право на досрочный выход на пенсию. Об этом на пресс-конференции в агентстве «Татар-информ» сообщил руководитель Татарстанского отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ Эдуард Вафин.  

«Многодетные мамы — наши героини, и они заслуженно выходят на пенсию раньше других. Женщина, родившая или усыновившая трех и более детей и воспитавшая их до восьмилетнего возраста, имеет право на досрочное пенсионное обеспечение», — отметил Вафин.  

В зависимости от количества детей возраст выхода на пенсию для многодетных мам различается:  
- матери троих детей могут выйти на пенсию в 57 лет;  
- матери четверых детей — в 56 лет;  
- матери пятерых и более детей — в 50 лет.  

По данным Эдуарда Вафина, из 20 269 многодетных мам, вышедших на пенсию досрочно:  
- 14 495 женщин воспитали пятерых и более детей;  
- 1177 женщин — четверых детей;  
- 4597 женщин — троих детей.  

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