Более 20 тысяч многодетных мам в Татарстане вышли на пенсию досрочно

На сегодняшний день 20 269 многодетных матерей из Татарстана получили право на досрочный выход на пенсию. Об этом на пресс-конференции в агентстве «Татар-информ» сообщил руководитель Татарстанского отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ Эдуард Вафин.

«Многодетные мамы — наши героини, и они заслуженно выходят на пенсию раньше других. Женщина, родившая или усыновившая трех и более детей и воспитавшая их до восьмилетнего возраста, имеет право на досрочное пенсионное обеспечение», — отметил Вафин.

В зависимости от количества детей возраст выхода на пенсию для многодетных мам различается:

- матери троих детей могут выйти на пенсию в 57 лет;

- матери четверых детей — в 56 лет;

- матери пятерых и более детей — в 50 лет.

По данным Эдуарда Вафина, из 20 269 многодетных мам, вышедших на пенсию досрочно:

- 14 495 женщин воспитали пятерых и более детей;

- 1177 женщин — четверых детей;

- 4597 женщин — троих детей.