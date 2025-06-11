Более 30 нарушителей задержаны на воде в Казани

news_top_970_100
Город
11 июня 2025  16:23

Транспортная прокуратура совместно с инспекторами ГИМС МЧС и транспортной полицией провела рейды на Волге и Казанке, выявив свыше 30 нарушителей правил судовождения. У всех задержанных изъяли маломерные суда, отправив их на штрафстоянку, а самих судоводителей отстранили от управления.

Среди задержанных — трое казанцев, которых привлекли за управление незарегистрированными судами и отсутствие документов, подтверждающих право на вождение. В акватории Казанки задержали нетрезвого судоводителя — ему грозит лишение прав на срок до двух лет.

Также выявлены случаи эксплуатации судов без техосмотра, перегруза пассажиров и опасного маневрирования. Все нарушители привлечены к ответственности.

news_right_column_240_400
Новости
Татарстан принял участников международной инвестиционной экспедиции
Празднование Дня России в Казани: программа мероприятий
Празднование Дня России в Казани: программа мероприятий
Мои первые джинсы
Более 30 нарушителей задержаны на воде в Казани
Безопасны ли для детских игр контактные фонтаны?
«Ак Барс» продлил контракты с Галимовым и Сафоновым, но упустил интересные активы
Более 30 стран обсуждают будущее образования на форуме в Казани
Профицит бюджета Татарстана в 2024 году составил 16 млрд рублей