Более 46 тысяч пенсионеров Татарстана получают пенсию в повышенном размере за «сельский» стаж

- «Сельская» надбавка к страховой пенсии по старости составляет 2033,72 рублей, то есть 25% от фиксированной выплаты, которая в этом году достигла 8 134,88 рублей, а к страховой пенсии по инвалидности III группы прибавка устанавливается в размере 1016,86 рублей.

Если пенсионер достиг возраста 80 лет или является инвалидом I группы, то размер фиксированной выплаты удваивается и составляет 16269,76 рублей не зависимо от работы в сельском хозяйстве. При этом надбавка рассчитывается от фиксированной выплаты, установленной законом, и составляет также 2033, 72 рублей. – рассказал управляющий Отделением социального фонда РФ по РТ Эдуард Вафин.

Он отметил, что прибавка не распространяется на тех, кто заработал свой трудовой стаж в городе, а потом переехал жить в деревню. Если же человек всю жизнь трудился в сельской местности, а уже потом переехал в город, право на льготу за ним сохраняется при переезде назад в сельскую местность.

- Надбавка устанавливается неработающим сельским пенсионерам, выработавшим необходимый стаж на соответствующих должностях, сразу при назначении страховой пенсии. Обращаем внимание сельских пенсионеров, продолжающих работать, что надбавка после увольнения может быть установлена только в заявительном порядке, — пояснил Эдуард Вафин.

Напомним, в «сельский» стаж включается работа в сельскохозяйственных организациях на территории России, а также, до 1 января 1992 года – на территории союзных республик бывшего СССР, в профессиях и должностях, при условии занятости в растениеводстве, животноводстве или рыбоводстве.

С профессиями можно ознакомиться в списке, утвержденным постановлением Правительства РФ от 29.11.2018 №1440. В этом перечне более 500 профессий: агрономы, механизаторы, члены колхозов и т.д. Помимо рядовых работников, в перечень включены руководители: директора совхозов, председатели колхозов, заведующие и мастера.

Дополнительную информацию можно получить по номеру телефона Единого контакт-центра Социального фонда РФ: 8 800 1-00000-1 (звонок бесплатный).