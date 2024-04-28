Более 5 тонн мусора убрали в ходе субботника на Глубоком озере

На территории лесопарка «Лебяжье» прошел массовый субботник в формате командных соревнований «Чистые игры». Более 600 человек, в составе 180 команд, убрали с территории лесопарка свыше 5 000 килограмм мусора.

Помимо сбора мусора гости мероприятия могли принять участие в различных активностях: создать открытки и брелоки из переработанных материалов или размяться на зарядке. Собранные отходы будут направлены на переработку.

По сообщениям организаторов победителями «Чистых игр» стала команда учащихся из 33 гимназии Казани. А уже 18 мая пройдут следующие игры, на этот раз площадкой проведения станет парк «Савиново».

Напомним, что сегодня также в городе проходил эко фестиваль «Следующая станция – «Эко!» возле экстрим парка «УРАМ», приуроченный к открытию экостанции.