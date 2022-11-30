 Более 5 тыс. тонн снега вывезли с дорог Казани за день
news_header_top_970_100

Более 5 тыс. тонн снега вывезли с дорог Казани за день

За сутки была использована 91 тонна противогололедных материалов.

Город
30 ноября 2022  10:42
Автор:
Ольга Ильина

За прошедшие сутки с улиц и дорог Казани вывезли 5180 тонн снега. «Для противогололедной обработки использованы 14 тонн реагента и 77 тонн песко-соляной смеси», - рассказали в пресс-службе мэрии.

Ночью улицы города приводили в порядок 62 дорожных рабочих и 212 единиц техники. Днем снег с улиц убирают 614 сотрудников и 253 машины.

Ранее «КВ» сообщали, что на сегодня, 30 ноября, в Татарстане прогнозируют местами слабый снег, в отдельных районах туман. Максимальная температура воздуха днем от -7 до -12 градусов по Цельсию. На дорогах гололедица.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В Татарстане не отчитались о доходах чиновники Минобраза, Госстройнадзора и некоторых районов
В Госдуму внесли поправки о запрете ареста счетов бойцов СВО
В РТ семь депутатов Новошешминского района лишились полномочий из-за утраты доверия
Более 5 тыс. тонн снега вывезли с дорог Казани за день
В Челнах проведут флешмоб «Автоелка»
В Челнах три пары отпраздновали 55-летие совместной жизни
На месте свалки по улице Учительской в Казани появится пункт приема вторсырья
Во Всероссийской олимпиаде «Безопасные дороги» поучаствовали 87 тыс. школьников из РТ