Более 5 тыс. тонн снега вывезли с дорог Казани за день

За прошедшие сутки с улиц и дорог Казани вывезли 5180 тонн снега. «Для противогололедной обработки использованы 14 тонн реагента и 77 тонн песко-соляной смеси», - рассказали в пресс-службе мэрии.

Ночью улицы города приводили в порядок 62 дорожных рабочих и 212 единиц техники. Днем снег с улиц убирают 614 сотрудников и 253 машины.

Ранее «КВ» сообщали, что на сегодня, 30 ноября, в Татарстане прогнозируют местами слабый снег, в отдельных районах туман. Максимальная температура воздуха днем от -7 до -12 градусов по Цельсию. На дорогах гололедица.