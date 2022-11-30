 Сегодня татарстанцев ожидает туман, снег и до -12 градусов
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Сегодня татарстанцев ожидает туман, снег и до -12 градусов

До конца недели температура воздуха ночью может упасть до -18 градусов.

Республика
30 ноября 2022  08:29
Автор:
Ольга Ильина

На сегодня, 30 ноября, в Татарстане прогнозируют местами слабый снег, в отдельных районах туман. Максимальная температура воздуха днем от -7 до -12 градусов по Цельсию. На дорогах гололедица. 

В первый день зимы, 01 декабря, ожидается небольшой снег. Ночью температура воздуха будет варьироваться от -9 до -14 градусов, при прояснениях до -18 градусов. Днем столбики термометров покажут от -6 до -11 градусов. На дорогах гололедица.

В пятницу, 2 декабря, ночью местами возможен небольшой снег, днем без существенных осадков. Ночью ожидается от -10 до -15 градусов, при прояснениях до 18 градусов со знаком минус. Максимальная температура воздуха днем от -8 до -13 градусов. Все три дня на дорогах будет гололедица, сообщили синоптики Гидрометцентра РТ.

Ранее «КВ» рассказывали, какой будет погода в Татарстане в декабре. О температуре в первые 10 дней зимы — в этом материале.

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