Сегодня татарстанцев ожидает туман, снег и до -12 градусов

На сегодня, 30 ноября, в Татарстане прогнозируют местами слабый снег, в отдельных районах туман. Максимальная температура воздуха днем от -7 до -12 градусов по Цельсию. На дорогах гололедица.

В первый день зимы, 01 декабря, ожидается небольшой снег. Ночью температура воздуха будет варьироваться от -9 до -14 градусов, при прояснениях до -18 градусов. Днем столбики термометров покажут от -6 до -11 градусов. На дорогах гололедица.

В пятницу, 2 декабря, ночью местами возможен небольшой снег, днем без существенных осадков. Ночью ожидается от -10 до -15 градусов, при прояснениях до 18 градусов со знаком минус. Максимальная температура воздуха днем от -8 до -13 градусов. Все три дня на дорогах будет гололедица, сообщили синоптики Гидрометцентра РТ.

Ранее «КВ» рассказывали, какой будет погода в Татарстане в декабре. О температуре в первые 10 дней зимы — в этом материале.