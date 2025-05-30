Более 7 тысяч кубов мусора убрали с дорог Татарстана за два месяца

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Республика
30 мая 2025  11:28

В Татарстане подводят итоги масштабного экологического двухмесячника по очистке территорий. С начала акции с придорожных полос региональных и федеральных трасс собрано свыше 7 тысяч кубометров твердых бытовых отходов.

Ежедневно в уборке было задействовано более 600 человек и 200 единиц спецтехники. Специалисты провели 97 проверок, выявляя несанкционированные свалки вдоль дорог.

Особое внимание уделили железнодорожным территориям. Работники Куйбышевской железной дороги привели в порядок более 41 тысячи квадратных метров, вывезя 234 кубометра мусора и высадив 49 деревьев. Горьковская железная дорога мобилизовала 900 сотрудников, которые очистили 746 тысяч квадратных метров полосы отвода и посадили 400 деревьев.

Хотя основные мероприятия двухмесячника завершены, работы по поддержанию чистоты вдоль дорог и железнодорожных вокзалов продолжатся в плановом режиме. Акция стала частью системной работы по улучшению экологического состояния республики.

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