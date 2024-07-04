Больше 1 тысячи выпускников из Казани решили пересдать ЕГЭ

Свыше 1 тысячи выпускников казанских школ получили возможность пересдать ЕГЭ 4 и 5 июля. Дополнительная возможность пересдачи стала доступна благодаря решению президента России Владимира Путина, озвученному во время его послания Федеральному Собранию.

В школе №143, одном из пунктов проведения экзаменов, сегодня 190 казанских учащихся и 15 детей из районов Татарстана пересдают ЕГЭ по шести предметам: химии, физике, русскому языку, обществознанию, информатике и письменной части английского языка.

Завтра выпускники смогут пересдать экзамены по профильной и базовой математике, литературе, истории, биологии и устной части английского языка.

Наибольшее количество выпускников стремится улучшить свои результаты по обществознанию, информатике и русскому языку. Итоговая оценка школьника будет определяться результатом пересдачи.

Ранее мы писали, что Полина Романенко, ученица школы №18 в Казани, достигла наивысшего результата, набрав 398 баллов по четырем предметам.