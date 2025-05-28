Братья Альшевские останутся в системе «Ак Барса»

Нападающие Станислав и Ярослав Альшевские продолжат выступать за «Барс» в ВХЛ, новые контракты с игроками рассчитаны на один сезон. Оба форварда перешли в систему «Ак Барса» прошлым летом из «Нефтяника» и заключили однолетнее соглашение. В минувшем сезоне Станислав Альшевский провёл в чемпионате ВХЛ 60 встреч и набрал 31 (16+15) очко. Ярослав отыграл 50 играх и набрал 27 (11+16) очков.

Отметим, что 34-летний Станислав Альшевский входит в десятку лучших снайперов в истории ВХЛ – он забросил 168 шайб. Ярослав Альшевский входит в топ-15 лучших снайперов лиги с 208 результативными передачами.