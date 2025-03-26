Будущее Олега Леонтьева в «Нефтехимике» прояснится до конца апреля

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Спорт
26 марта 2025  09:14
Автор:
Эдгар Витковский

Будущее тренера «Нефтехимика» Олега Леонтьева в нижнекамском клубе определится до конца апреля, об этом специалист заявил на пресс-конференции по итогам сезона 2024/25. Наставник подчеркнул, что решение о его будущем будет принято руководством клуба и генерального спонсора.

– У меня контракт ещё на два года, но там есть нюанс. Команду, которую ты строишь с прицелом на следующий сезон, вкладываешь в душу силы и сердце. Конечно, я хочу работать, и наш тренерский штаб тоже хочет работать, – приводит слова специалиста пресс-служба нижнекамцев.

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