Будущее Олега Леонтьева в «Нефтехимике» прояснится до конца апреля

Будущее тренера «Нефтехимика» Олега Леонтьева в нижнекамском клубе определится до конца апреля, об этом специалист заявил на пресс-конференции по итогам сезона 2024/25. Наставник подчеркнул, что решение о его будущем будет принято руководством клуба и генерального спонсора.

– У меня контракт ещё на два года, но там есть нюанс. Команду, которую ты строишь с прицелом на следующий сезон, вкладываешь в душу силы и сердце. Конечно, я хочу работать, и наш тренерский штаб тоже хочет работать, – приводит слова специалиста пресс-служба нижнекамцев.