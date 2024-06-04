Бурановские бабушки приедут в Казань на детскую фольклориаду

С 19 по 23 июня в Татарстане пройдет Всероссийская детская фолклориада, об этом рассказали сегодня журналистам в Доме правительства.

Фестиваль откроется в Казани 20 июня костюмированным шествием и гала-концертом. 21 июня в Иннополисе состоятся хоровод дружбы, выступления участников и пройдут мастер-классы.

Организаторы пригласили в Татарстан прославившихся на Евровидении-2012 Бурановских бабушек – это коллектив из семи женщин родом из села Бураново в Удмуртской республике.

Детская фольклориада – это масштабный конкурс народного творчества, где дети демонстрируют свои навыки в различных видах фольклорного искусства: песня, танец, игра на народных инструментах, декоративно-прикладное творчество.

Фестиваль помогает популяризировать традиции народов России – в столицу Татарстана приедут свыше 1 тысячи юных хранителей культурного наследия со всех регионов страны.