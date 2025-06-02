Бюджетный дефицит Татарстана в 2025 году может превысить 30 миллиардов

Правительство Татарстана внесло в Госсовет республики поправки в бюджет на 2025 год, предусматривающие значительное увеличение дефицита - с первоначально запланированных 13,5 миллиардов до 31 миллиарда рублей. Согласно документам, доходная часть возрастет на 32,9 миллиарда (до 505 миллиардов), тогда как расходы увеличатся на 50,4 миллиарда (до 536 миллиардов рублей).

Основными источниками дополнительных доходов станут:

Рост налоговых поступлений (16,5 млрд), включая 4 миллиарда от НДФЛ благодаря повышению зарплат

Безвозмездные перечисления (16,4 млрд), в том числе от организаций и возврат неиспользованных субсидий

Значительный рост расходов связан с реализацией инфраструктурных проектов в ЖКХ (11 млрд) и развитием опорных населенных пунктов (11,1 млрд), а также с повышением зарплат бюджетникам (6,6 млрд) и исполнением социальных обязательств.

На плановый период 2026-2027 годов дефицит прогнозируется на уровне 12-13 миллиардов рублей при постепенном сокращении расходов.