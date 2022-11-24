 Бывшая узница концлагеря из РТ шьет теплые вещи для военнослужащих
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Бывшая узница концлагеря из РТ шьет теплые вещи для военнослужащих

Первую партию меховых носочных изделий отвезут на танковый полигон.

Республика
24 ноября 2022  19:05
Автор:
Карина Кострулева

Бывшая узница концлагеря из Татарстана Вера Бакаева шьет теплые вещи для военнослужащих. Накануне она передала первую партию меховых носочных изделий. Об этом сообщает координатор «Молодёжки ОНФ» в регионе Дамир Нургалиев.

«Отвезем эти вещи на танковый полигон, где тренируются мобилизованные из Татарстана. Мы уже доставляли туда гуманитарную помощь от жителей республики», — отметил он. 

Вера Георгиевна пережила ужасы концлагеря, ребенком она начала работать на меховой фабрике. Уже 10-летняя Вера научилась кройке и шитью и вместе со взрослыми изготавливала теплые полушубки для военных.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что из Татарстана в Лисичанск прибыл очередной транш гуманитарной помощи. Солдаты, дети и взрослые получили теплые вещи и обувь.

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