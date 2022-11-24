Бывшая узница концлагеря из РТ шьет теплые вещи для военнослужащих

Бывшая узница концлагеря из Татарстана Вера Бакаева шьет теплые вещи для военнослужащих. Накануне она передала первую партию меховых носочных изделий. Об этом сообщает координатор «Молодёжки ОНФ» в регионе Дамир Нургалиев.

«Отвезем эти вещи на танковый полигон, где тренируются мобилизованные из Татарстана. Мы уже доставляли туда гуманитарную помощь от жителей республики», — отметил он.

Вера Георгиевна пережила ужасы концлагеря, ребенком она начала работать на меховой фабрике. Уже 10-летняя Вера научилась кройке и шитью и вместе со взрослыми изготавливала теплые полушубки для военных.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что из Татарстана в Лисичанск прибыл очередной транш гуманитарной помощи. Солдаты, дети и взрослые получили теплые вещи и обувь.