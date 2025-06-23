Бывший нападающий «Рубина» может перейти в «Факел»

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Спорт
23 июня 2025  13:44
Автор:
Игорь Вагнер

Выпускник академии «Рубина» Мераби Уридия, расторгнувший контракт с «Черноморцем», может перейти в «Факел», утверждает Metaratings. Соглашение с форвардом намерены заключить в формате «1+1», но рассматривается вариант и с двухлетним контрактом.

В сезоне 2024/25 Уридия забил 7 голов и 10 раз ассистировал партнёрам в 34 играх, однако «Черноморец» не получил лицензию и не сумел выступить в стыковых матчах с клубами РПЛ. «Факел» по итогам чемпионата вылетел в Первую лигу.

Уридия знаком татарстанским болельщикам по выступлениям за «Рубин» и «Нефтехимик». За основную команду «рубиновых» форвард отыграл 19 встреч и забил два гола, а за дубль провёл 57 игр и отличился 26 раз. Отрезок карьеры в «Нефтехимике» - самый продолжительный: 220 игр, 65 голов и 26 передач.
 

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