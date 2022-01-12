 Скончался бывший вице-премьер Татарстана Мансур Хаснуллин
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Скончался бывший вице-премьер Татарстана Мансур Хаснуллин

Экс-чиновник умер на 80-м году жизни.

Город
12 января 2022  08:45
Автор:
Ольга Ильина

Умер бывший председатель постоянной комиссии Госсовета Татарстана по вопросам экономического развития и реформ Мансур Хаснуллин. Ему было 80 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Минпромтора Татарстана.

Начав свой трудовой путь с простого токаря комбината в Башкирии, в 1992 году он смог стать премьер-министром Татарстана. А позже стал председателем постоянной комиссии Госсовета республики по вопросам экономического развития и реформ. Там он проработал до 2014 года, после чего вышел на пенсию.

Прощание с Мансуром Хаснуллиным пройдет сегодня, 12 января, в 11:00 часов в ДК «Сайдаш».                                                                                                                                                           

Напомним, накануне скончался журналист и ведущий Михаил Зеленский. Причины его смерти устанавливаются.

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