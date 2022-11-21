Челнинский «КАМАЗ» обыграл «Кубань»

Футбольный клуб «КАМАЗ» обыграл «Кубань» в матче 19-го тура Первой Лиги. Встреча завершилась со счетом 2:1. Эта победа прервала серию поражений последних трех матчей.

Игру проводили в Нижнекамске, так как состояние поля в Набережных Челнах было неудовлетворительным. По итогам встречи «КАМАЗ» с 30 баллами занял седьмую строчку в турнирной таблице.

Следующий матч «КАМАЗ» проведет против «Краснодара-2» 27 ноября.

Ранее «КВ» сообщали, что принципиальный матч 19-го тура Первой лиги «Уфа» – «Рубин» прошел в Уфе и завершился победой гостей со счетом 2:1.