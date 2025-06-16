Чемпион мира по мотогонкам на льду Николай Красников погиб в аварии на трассе

Восьмикратный чемпион мира по мотогонкам на льду Николай Красников погиб в результате страшной аварии на трассе Нижнекамск-Уфа. Инцидент произошел в ночное время на 69-м километре автодороги Р240 в Кушнаренковском районе Башкортостана.

По предварительным данным ГИБДД, 40-летний спортсмен, находившийся за рулем автомобиля «Лада Гранта», столкнулся с двумя встречными грузовиками – «ГАЗелью» и Sitrak. От полученных травм прославленный мотогонщик скончался на месте до прибытия медиков.

Министр спорта Башкортостана Руслан Хабибов выразил глубокие соболезнования родным и близким Николая Красникова. «Это невосполнимая утрата для всего российского спорта», – отметил он в своем Telegram-канале.

Николай Красников был настоящей легендой мотогонок на льду. За свою карьеру он 8 раз становился чемпионом мира в личном зачете и 12 раз – в командном. Его имя золотыми буквами вписано в историю российского мотоспорта.

Сотрудники Госавтоинспекции продолжают выяснять все обстоятельства трагедии. На месте работают следователи, проводится комплекс экспертиз. Окончательные выводы о причинах аварии будут сделаны после завершения всех необходимых процедур.