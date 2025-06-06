Центробанк снизил ключевую ставку на 1 процентный пункт до 20%

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Россия/Мир
6 июня 2025  16:42

6 июня 2025 года Банк России принял решение о снижении ключевой ставки на 1 процентный пункт – с 21% до 20% годовых. Данный шаг обусловлен устойчивым снижением инфляционного давления, хотя регулятор продолжает отмечать превышение внутреннего спроса над производственными возможностями экономики.

В официальном заявлении Центробанка подчеркивается, что текущая денежно-кредитная политика останется жесткой. Это необходимо для достижения целевого показателя инфляции в 4% к 2026 году. «Мы намерены поддерживать достаточную жесткость финансовых условий в течение продолжительного периода», – отмечается в сообщении регулятора.

Эксперты обращают внимание на постепенную нормализацию экономической ситуации. По оценкам ЦБ, страна возвращается к траектории сбалансированного роста, однако процесс требует постоянного мониторинга. Будущие решения по ставке будут приниматься с учетом фактической динамики инфляции и устойчивости инфляционных ожиданий.

Согласно прогнозам Центробанка, снижение инфляции до целевого уровня ожидается в 2026 году с последующей стабилизацией вблизи этого показателя. Очередное заседание Совета директоров по вопросу ключевой ставки запланировано на 25 июля.

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