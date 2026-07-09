Цены на топливо в Татарстане растут вторую неделю подряд

По данным Росстата, за период с 30 июня по 6 июля в республике зафиксирован очередной рост стоимости всех видов моторного топлива. Средняя цена литра бензина за неделю увеличилась с 68,98 до 71,15 рубля.

Литр АИ-92 подорожал с 65,87 до 67,98 рубля, АИ-95 – с 71,45 до 73,75 рубля. Премиальный АИ-98 прибавил скромнее – с 93,60 до 93,87 рубля за литр. Дизельное топливо выросло в цене с 79,41 до 81,57 рубля.

Напомним, неделей ранее средняя цена также демонстрировала рост – с 67,92 до 68,89 рубля. В мае этого года Татарстан показал максимальный в стране скачок цен производителей на бензин – 11,7%. Для сравнения: в среднем по Приволжскому федеральному округу сейчас АИ-92 стоит 67,89 рубля, АИ-95 – 73,14, АИ-98 – 96,18, а дизтопливо – 81,09 рубля за литр.