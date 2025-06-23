Четверо пострадавших при атаке БПЛА в Татарстане выписаны из больницы

news_top_970_100
Республика
23 июня 2025  16:24

Четверо пациентов, получивших травмы в результате атаки беспилотника в Елабужском районе 15 июня, уже выписаны из медицинских учреждений Набережных Челнов. Об этом сообщает «Интерфакс», со ссылкой на пресс-службу Минздрава РТ.

В настоящее время медицинскую помощь продолжают получать трое пострадавших. В Камском детском медицинском центре находится ребенок, чье состояние требует дальнейшего наблюдения. В Елабужской центральной районной больнице один пациент готовится к выписке, тогда как другому необходимо продолжить лечение.

Как подчеркивают в Минздраве, всем госпитализированным оказывается квалифицированная медицинская помощь, динамика их состояния оценивается как положительная.

Напомним, что инцидент произошел при падении обломков беспилотного летательного аппарата на контрольно-пропускной пункт автомобильного завода. В результате происшествия погибли два человека - один на месте, другой скончался позже в медицинском учреждении.

news_right_column_240_400
Новости
На фестивале в Альвидино представили историю подвига героя-фронтовика
На фестивале в Альвидино представили историю подвига героя-фронтовика
Четверо пострадавших при атаке БПЛА в Татарстане выписаны из больницы
От фронтенда до стартапов: как прошла ИТ-конференция «ТАТАР САН-2025»
На участке Мамадышского тракта увеличили максимальную разрешенную скорость
Ароматные заготовки: как сохранить на зиму пряные травы
Ароматные заготовки: как сохранить на зиму пряные травы
В Татарстане раскрыто убийство 25-летней давности по явке с повинной
Бывший нападающий «Рубина» может перейти в «Факел»
Новым руководителем комитета по благоустройству Казани назначен Альберт Шайнуров