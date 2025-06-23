Четверо пострадавших при атаке БПЛА в Татарстане выписаны из больницы

Четверо пациентов, получивших травмы в результате атаки беспилотника в Елабужском районе 15 июня, уже выписаны из медицинских учреждений Набережных Челнов. Об этом сообщает «Интерфакс», со ссылкой на пресс-службу Минздрава РТ.

В настоящее время медицинскую помощь продолжают получать трое пострадавших. В Камском детском медицинском центре находится ребенок, чье состояние требует дальнейшего наблюдения. В Елабужской центральной районной больнице один пациент готовится к выписке, тогда как другому необходимо продолжить лечение.

Как подчеркивают в Минздраве, всем госпитализированным оказывается квалифицированная медицинская помощь, динамика их состояния оценивается как положительная.

Напомним, что инцидент произошел при падении обломков беспилотного летательного аппарата на контрольно-пропускной пункт автомобильного завода. В результате происшествия погибли два человека - один на месте, другой скончался позже в медицинском учреждении.