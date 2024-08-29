ЦИК РТ напоминает о порядке партий на выборах в Госсовет

В преддверии выборов в Государственный Совет Татарстана VII созыва, Центризбирком республики напомнил избирателям о порядке расположения партий в бюллетене. Напомним, номера партий были определены по итогам жеребьевки.

Согласно этому порядку, в бюллетене первой будет стоять партия «Новые люди», за ней – ЛДПР, затем – «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», «Единая Россия» и КПРФ.

Ранее мы писали, что с сегодняшнего дня члены участковых избирательных комиссий Татарстана начнут обходить жителей республики, чтобы рассказать им о предстоящих выборах в Госсовет РТ, которые состоятся 8 сентября.

Как сообщили в Центризбиркоме республики, во время обхода избирателям расскажут о том, как найти свой избирательный участок, какие возможности есть для голосования на дому и до какого срока можно подать заявление на голосование в системе «Мобильный избиратель».