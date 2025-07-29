ЦИК РТ получил документы от Руслана Юсупова для регистрации на выборах Раиса РТ

29 июля Центральная избирательная комиссия РТ получила пакет документов от Руслана Юсупова, выдвинутого региональным отделением ЛДПР кандидатом на должность Раиса Татарстана. Как сообщил председатель ЦИК Андрей Кондратьев, прием документов завершится 30 июля в 18:00, после чего рабочая группа приступит к их тщательной проверке.

На данный момент в избирком поступили заявки от четырех претендентов: действующего главы республики Рустама Минниханова («Единая Россия»), Хафиза Миргалимова (КПРФ), Виталия Смирнова (РППСС) и Руслана Юсупова (ЛДПР). Окончательное решение о регистрации кандидатов будет принято на заседании комиссии после завершения проверочных мероприятий.

Выборы Раиса Татарстана и более 7,5 тысяч муниципальных депутатов состоятся в единый день голосования 14 сентября.