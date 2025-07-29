ЦИК РТ получил документы от Руслана Юсупова для регистрации на выборах Раиса РТ

news_top_970_100
Республика
29 июля 2025  20:33

29 июля Центральная избирательная комиссия РТ получила пакет документов от Руслана Юсупова, выдвинутого региональным отделением ЛДПР кандидатом на должность Раиса Татарстана. Как сообщил председатель ЦИК Андрей Кондратьев, прием документов завершится 30 июля в 18:00, после чего рабочая группа приступит к их тщательной проверке.

На данный момент в избирком поступили заявки от четырех претендентов: действующего главы республики Рустама Минниханова («Единая Россия»), Хафиза Миргалимова (КПРФ), Виталия Смирнова (РППСС) и Руслана Юсупова (ЛДПР). Окончательное решение о регистрации кандидатов будет принято на заседании комиссии после завершения проверочных мероприятий.

Выборы Раиса Татарстана и более 7,5 тысяч муниципальных депутатов состоятся в единый день голосования 14 сентября. 

news_right_column_240_400
Новости
ЦИК РТ получил документы от Руслана Юсупова для регистрации на выборах Раиса РТ
«Пайкан» может выкупить нападающего «Рубина»
УНИКС заключил контракт с американским защитником
Рустам Минниханов поздравил героев СВО на закрытии чемпионата профмастерства
В столице РТ планируют построить дорогу-дублер Оренбургского тракта
Как делают «Простоквашино»: тайны молока из Татарстана!
Как делают «Простоквашино»: тайны молока из Татарстана!
Делегация Татарстана отправилась на фестиваль «Таврида.АРТ» в Крым
Red Wings открывает прямое авиасообщение между Казань и Геленджик