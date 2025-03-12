Цирроз печени молодеет: в Татарстане возраст пациентов снизился до 40–50 лет

В Татарстане возраст пациентов с диагнозом цирроз печени снизился до 40–50 лет. Об этом на пресс-конференции в агентстве «Татар-информ» сообщила заместитель главного врача по медицинской части Республиканской клинической инфекционной больницы имени профессора Агафонова Юлия Созинова.

«Мы фиксируем значительное количество вновь выявленных случаев гепатита С. Часть из них диагностируется уже на стадии цирроза печени. Вирус гепатита долгое время может протекать бессимптомно, но со временем приводит к фиброзу, а затем и к циррозу печени. При этом такие исходы заболевания становятся все более молодыми», – пояснила Созинова.

Она отметила, что случаи цирроза печени все чаще наблюдаются у людей трудоспособного возраста, что представляет собой серьезную проблему для региона.

На пресс-конференции также подчеркнули, что Татарстан является одним из ведущих центров в России по трансплантации печени. Республика выполняет функции межрегионального центра в этой сфере, и на пересадку печени сюда приезжают пациенты из соседних регионов, таких как Чувашия и Марий Эл.