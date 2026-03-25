Число электромобилей в Татарстане превысило 1,7 тыс. штук

25 марта 2026  18:29

Развитие зарядной инфраструктуры и меры поддержки способствовали росту парка электротранспорта в республике. Об этом на сессии «Зеленая мобильность» сообщил замминистра промышленности и торговли РТ Герман Лернер.

Владельцы электрокаров в Татарстане освобождены от транспортного налога до 2027 года, после чего ставка составит 50% еще два года. Кроме того, в Казани действует бесплатная парковка для таких машин при регистрации в реестре на портале «Госуслуги РТ».

Сеть зарядных станций в республике насчитывает более 300 объектов. За три года участия в федеральном проекте здесь установили 139 быстрых зарядок, привлекли 260 млн рублей из федерального бюджета. В прошлом году в рамках нацпроекта «Промышленное обеспечение транспортной мобильности» добавилось еще 40 станций.

В планах региона — развитие электротакси и каршеринга, а также привлечение производителей электромобилей и комплектующих.

Евгений Терентьев: Ваш труд помогает нам доносить важную информацию до широкой аудитории
Юлия Степанова: Желаю высоких тиражей и реализации самых смелых проектов!
Азат Зяббаров: Профессионализм и стремление к качеству делают вас надежным партнером
Фитосанитарный щит: татарстанские эксперты проверили три тонны узбекского бессмертника
В Казани прошел благотворительный праздник для детей
Легкий ветер возрождения: как марийцы Татарстана сохраняют свою культуру
Легкий ветер возрождения: как марийцы Татарстана сохраняют свою культуру
Власти Казани объяснили вырубку деревьев на берегу озера Нижний Кабан