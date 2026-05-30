В Татарстане минимальный потребительский бюджет вырос почти на тысячу рублей

В I квартале 2026 года размер минимального потребительского бюджета в республике установлен на уровне 28 948 рублей. Это на 954 рубля больше, чем в IV квартале 2025 года (27 994 рубля). Соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин. Показатель отражает стоимость минимального набора продуктов, непродовольственных товаров, услуг и обязательных платежей, необходимых для удовлетворения базовых физиологических и социально-культурных потребностей человека.

Для сравнения: во II квартале 2025 года потреббюджет составлял 28 160 рублей, в III его уменьшали на 775 рублей, до 27 385 рублей. По закону эта величина не может быть ниже прожиточного минимума. В 2026 году прожиточный минимум в Татарстане установлен на уровне 16 098 рублей на душу населения (для трудоспособных — 17 547, пенсионеров — 13 844, детей — 15 615). Потребительский бюджет превышает его почти вдвое, что служит важным ориентиром для социальных выплат и оценки уровня жизни.