Число погибших в результате трагедии в Ижевске увеличилось до 15 человек

Число погибших в результате трагедии в ижевской школе № 88 выросло до 15 человек. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

По последним данным, в результате нападения погибли 11 детей и четверо взрослых. Ранения получили 14 человек, из них 22 ребенка и двое взрослых. В настоящий момент расследование уголовного дела продолжается, следователи выясняют все обстоятельства происшествия.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что мэрия Казани выразила соболезнования в связи с трагедией в Ижевске. «Мы глубоко потрясены трагедией в школе в Ижевске. Скорбим вместе с жителями Удмуртии. Соседи, к несчастью, знаем, что вы переживаете, не понаслышке. Сердцем и мыслями мы с вами», — говорится в сообщении пресс-службы. Кроме того, по поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, а также Президента РТ Рустама Минниханова из Казани в Ижевск вылетел вертолет с бригадой врачей для оказания необходимой помощи пострадавшим.