По поручению Минздрава РФ из Казани в Ижевск вылетел вертолет с бригадой врачей

Сегодня по поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, а также Президента РТ Рустама Минниханова из Казани в Ижевск вылетел вертолет с бригадой врачей для оказания необходимой помощи пострадавшим. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Из столицы РТ вылетел вертолет Ми-8 с 10-ю специалистами, восемь из них из Набережных Челнов. В Ижевск отправились нейрохирурги, анестезиологи-реаниматологи, травматологи, психиатры и психологи.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что по предварительным данным сотрудников Следственного комитета России, во время нападения на ижевскую школу № 88 погибли 13 человек. Из них семь детей, остальные взрослые. Также ранены 14 детей и семь взрослых. Информация по погибшим и раненым уточняется. Кроме того, следователи СКР установили личность напавшего на школу в Ижевске. Мужчина был выпускником школы.