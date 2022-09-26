 Мэрия Казани выразила соболезнования в связи с трагедией в Ижевске
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Мэрия Казани выразила соболезнования в связи с трагедией в Ижевске

По предварительным данным СК РФ, во время нападения на школу № 88 погибли 13 человек.

Город
26 сентября 2022  13:28
Автор:
Карина Кострулева

Мэрия Казани выразила соболезнования в связи с трагедией в Ижевске. 

«Мы глубоко потрясены трагедией в школе в Ижевске. Скорбим вместе с жителями Удмуртии. Соседи, к несчастью, знаем, что вы переживаете, не понаслышке. Сердцем и мыслями мы с вами», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что по предварительным данным сотрудников Следственного комитета России, во время нападения на ижевскую школу № 88 погибли 13 человек. Из них семь детей, остальные взрослые. Также ранены 14 детей и семь взрослых. Информация по погибшим и раненым уточняется. Кроме того, следователи СКР установили личность напавшего на школу в Ижевске. Мужчина был выпускником школы.

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