Мэрия Казани выразила соболезнования в связи с трагедией в Ижевске.

«Мы глубоко потрясены трагедией в школе в Ижевске. Скорбим вместе с жителями Удмуртии. Соседи, к несчастью, знаем, что вы переживаете, не понаслышке. Сердцем и мыслями мы с вами», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что по предварительным данным сотрудников Следственного комитета России, во время нападения на ижевскую школу № 88 погибли 13 человек. Из них семь детей, остальные взрослые. Также ранены 14 детей и семь взрослых. Информация по погибшим и раненым уточняется. Кроме того, следователи СКР установили личность напавшего на школу в Ижевске. Мужчина был выпускником школы.