Число разводов в РТ сократилось почти на 12%

Как следует из данных, подготовленных Татарстанстатом, за первые 4 месяца 2024 года, в Татарстане фиксируется снижение числа разводов.

Так, за январь-март этого года был зарегистрирован 4271 развод. Это на 579 разводов меньше, чем за аналогичный период 2023 года, что составляет почти 12% снижение.

Между тем число заключенных браков тоже снизилось, хоть и не значительно. Так, за январь-март зарегистрировано 5209 браков. В 2023 году за аналогичный период было заключено 5172 брака – снижение почти на 1%.

Ранее Татарстанстат сообщал о повышении реальных зарплат в Татарстане на 11,8%.