Число разводов в РТ сократилось почти на 12%

news_top_970_100
Республика
7 июля 2024  12:57

Как следует из данных, подготовленных Татарстанстатом, за первые 4 месяца 2024 года, в Татарстане фиксируется снижение числа разводов.

Так, за январь-март этого года был зарегистрирован 4271 развод. Это на 579 разводов меньше, чем за аналогичный период 2023 года, что составляет почти 12% снижение.

Между тем число заключенных браков тоже снизилось, хоть и не значительно. Так, за январь-март зарегистрировано 5209 браков. В 2023 году за аналогичный период было заключено 5172 брака – снижение почти на 1%.

Ранее Татарстанстат сообщал о повышении реальных зарплат в Татарстане на 11,8%.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Смертельное ДТП в Кайбицком районе: Лада съехала в кювет и перевернулась
В Лениногорском районе РТ утонул мужчина в пруду
В Казани за неделю дважды обновился температурный рекорд
Число разводов в РТ сократилось почти на 12%
В Свияжске произошло смертельное ДТП с мопедом
В Казани за субботу произошло больше 100 ДТП
«Большой семейный пикник» в Казани получил положительные отзывы экспертов
В Казани на части улицы Рихарда Зорге ограничат движение