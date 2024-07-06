В Татарстане зафиксирован рост реальных зарплат на 11,8%

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Республика
6 июля 2024  12:33

По сообщениям Татарстанстата, за четыре месяца этого года рост реальных зарплат работников предприятий, включая предпринимателей, составил 11,8%, в сравнении с таким же периодом прошлого года.

Так среднемесячная заработная плата в период январь-март 2024 года составила 67 458,4 рубля, это на 20,1% больше, чем в прошлом году. При этом в апреле зарплата жителей РТ немного снизилась, в сравнении с мартом (-3,9%), но все равно выросла на 10,5% по сравнению к апрелю 2023 года.

Напомним, недавно Казанский пороховой завод приглашал на работу специалистов и предлагал зарплаты до 150 тыс. рублей.

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