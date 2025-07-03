Число самозанятых в Татарстане выросло на 18% за год

В Татарстане продолжается активный рост числа граждан, зарегистрированных как самозанятые. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики РТ. По данным на июль 2025 года, этот показатель превысил 400 тысяч человек, что на 13% больше, чем в начале года, и на 18% (60 тысяч человек) больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

С момента введения специального налогового режима самозанятые республики сформировали более 146 миллионов чеков, получили совокупный доход около 240 миллиардов рублей и перечислили в бюджет 8,8 миллиардов рублей налогов.

Наиболее популярными сферами деятельности среди татарстанских самозанятых остаются ремонтно-строительные работы, транспортные и информационные услуги, производство товаров ручной работы и сдача жилья в аренду.

