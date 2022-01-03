Турпоток в Свияжск в 2021 году превысил допандемийный уровень

Число туристов, посетивших Свияжск в 2021 году, превысило допандемийный уровень. Об этом сообщил директор музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Артем Силкин.

За прошедший год остров-град посетили 894 тыс. человек.

«7 233 экскурсии было проведено, и наши мероприятия посетили более 60 тыс. человек. Это рост даже с допандемийным годом. В 2020 году у нас было поменьше – 494 тыс. человек, до этого (в 2019 году – прим. Ред.) 700 тыс.человек. Мы уже наверстали свое отставание – пости 900 тыс. человек на сегодняшний день», – рассказал Артем Силкин.

Он рассказал, что так как Свияжск является памятником всемирного наследия ЮНЕСКО, он может принимать не более 1 млн человек в год. Но благодаря организации приема и разведению турпотоков остров может уведичить турпоток до 1,5 млн человек в год.

Артем Силкин отметил, что в 2022 году музей намерен провести не только свои традиционные мероприятия. Самым главным, по мнению директора музейного комплекса, станет международное событие, которое пройдет на острове, – заседание Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО. Силкин отметил, что предстоящая сессия, назначенная на вторую половину июня, будет приурочена к 50-летнему юбилею Конвенции 1972 года, на всех объектах Свияжска пройдут выставки, приуроченные этому событию.

Глава Госкомитета РТ по туризму Евгений Иванов ранее отметил рост потока и увеличение интереса путешественников к поездкам «недалеко от дома». По его словам, путешествие в Свияжк и районы Татарстана вызвают неизменный интерес у жителей республики и гостей из других городов.

Поэтому с 3 января на все новгодние каникулы в республике вновь заработала программа «1001 удовольствие за выходные». Она включает двухдневное путешествие с проживанием в местной гостинице в течение двух дней, завтрак, два обеда и две экскурсии. по цене 2,7 тыс. рублей на человека.