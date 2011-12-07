Озеро Комсомольское - курорт для жителей Дербышек

В этом году в списке муниципальных пляжей, где разрешено будет купаться, а не просто загорать, всего два водоема — озера Комсомольское и Лебяжье.

Корреспонденты «Казанских ведомостей» вместе с сотрудниками управления гражданской защиты, ОСВОД и водолазами Федерации подводного спорта РТ проверили готовность водоема в Дербышках к летнему отдыху горожан.

Мы приехали в поселок в минувшую пятницу в предобеденное время. Под лучами яркого солнца пляж и береговая зона со стороны жилых домов были заполнены отдыхающими. С наступлением теплых дней озеро Комсомольское стало самым популярным местом отдыха в Дербышках.

Загорали в основном дамы бальзаковского возраста. Причем некоторые, особенно раскованные, позволяли себе понежиться под майским солнцем топлес.

— Крым, Турция нам пока недоступны, вот мы и пользуемся тем, что рядом и бесплатно, — улыбается одна из пенсионерок. — Тем более условия для принятия солнечных ванн нам сейчас создали очень даже хорошие.

После масштабного благоустройства парка вокруг озера Комсомольского у жителей поселка Дербышки появилась, можно сказать, своя курортная зона, разделенная на места для тихого отдыха, пляж и спортплощадку.

Джингария Митфулловна при первой же возможности старается выбраться к озеру. Купаться и загорать — это не для нее, но вот посидеть на широких деревянных диванах в тени сосен, походить по деревянным мосточкам очень даже приятно.

— Все нравится, как обустроили здесь. А если летом откроют детское кафе, будет совсем идеально, — высказала пожелание пенсионерка.

Территория лежаков под навесами отдана на откуп детворе. Ни одного свободного места на деревянных лавках — на них с комфортом расположились мамы и бабушки с детьми. Малыши возятся в песке, а ребятишки постарше, особо отважные, купаются. И это несмотря на то, что температура воды в тот день была не теплее 18 градусов! Хотя вспомните свое детство — в речке вода никогда не была холодной.

В самом центре пляжа обустроен спасательный пост. И это не привычный для нас скворечник. Строение больше напоминает павильон под кафе со стеклянными стенами.

Председатель ОСВОД Казани Никита Коробицын по достоинству оценил задумку архитекторов.

— Прозрачные стены позволяют контролировать территорию водоема по всему периметру, — отметил специалист. — Прекрасный обзор как водной глади, так и противоположного берега. Спасательный пост к открытию сезона готов, есть все необходимое оборудование, спасатели прошли обучение и готовы нести дежурство. Ждем только заключение Роспотребнадзора по качеству воды.

Обследование дна озера проводил вице-президент Федерации подводного спорта Республики Татарстан Максим Астахов. По его словам, озеро в хорошем состоянии, дно незамусоренное, ровное. Гидроизоляционное покрытие, которым было укрыто дно при проведении донных работ во время благоустройства, надежное, никаких повреждений не замечено.

Но не только сам водоем привлекает жителей поселка. Многие просто гуляют по лесным тропкам, совершают пробежки. 12-летний Павел гостит у бабушки с дедушкой. Он любитель-рыболов и заодно «выгуливает» свою пожилую бабушку-сердечницу.

— Нам вместе с Пашей спокойно и хорошо, — говорит пенсионерка. — Он рыбалит, я дышу свежим воздухом — то что врачи прописали.

Сам Паша ведет себя солидно и, как настоящий рыбак, на вопрос о размерах здешних рыб щедро отмеряет по свой локоть. Именно такой величины попадались ему ротаны.

— Главное, маленьких отпускать, если они попадутся на удочку, — говорит мальчик. — Если не жадничать, то и рыба будет.

И тут же, при нас сделав ловкую подсечку, вытаскивает небольшого ротанчика. Через несколько секунд рыбка вернулась в озеро. Павел — серьезный рыбак, за свои слова отвечает.