В Казани открытие КНС «Заречная» планируется в октябре

Новая канализационная насосная станция «Заречная» начнет работать в октябре. Происходить это будет пока в тестовом режиме. Специалисты отмечают, что КНС «Заречная» по своим техническим показателям самая современная в стране и первая станция такого уровня в Казани.

В тестовом режиме КНС будет работать в мощность до 15 тысяч кубометров в сутки и позволит построить 4 млн. кв. метров жилья на 250 тысяч жителей.

КНС «Заречная» – это один из самых важных инфраструктурных объектов городского хозяйства. Она позволит ввести порядка 4 млн кв. м жилья на 250 тыс. жителей. КНС примет сточные воды с 4 районов Заречья и части Советского района, сообщается на сайте мэрии Казани.