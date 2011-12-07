В казанском поселке Вознесенское почти на сутки отключат воду

В поселке Вознесенское Советского района Казани почти на сутки отключат воду, сообщается на сайте мэрии города.

Временные неудобства связаны с работами по врезке водопровода по ул. Кабушкина.

Водоснабжение будет прекращено с 9 утра 5 августа до 6 утра 6 августа домах по ул. 65 лет Победы, Амет-Хана, Аргамак, Бастионная, Батырлык, Бахтизина, Добротная, Дуслар, Дэртле, Жаворонковая, Вознесенская, Дивизионная, Зарничная, Кабушкина, Иман, Иркен.

Также воду отключат по ул. Камская, Кардашлек, Карлыгач, Миляшле, Назлы, Нардуган, Связная, Снайперская, Туманная, Чебаксинская, Черемуховая, Шмелиная, Якташлар, а также ряд переулков: Армут, Балынлык, Боковой, Гаилэ, Дивный, Загадочный, Иман, Кардашлек, Лавровый, Наратлык, Ташлык, Тружеников, Экият и Ялан.

Жителям рекомендовали заранее запастись водой, а в случае необходимости обращаться по тел: +7 (843) 231-62-60.

Автоцистерны с водой будут размещаться по мере поступления заявок.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что 23 и 24 августа в столице РТ планируется отключение горячей воды на общественных объектах, подключенных к сетям «Татэнерго». С полном списком адресов можно ознакомиться здесь.