В Казани отключат горячую воду в домах и общественных объектах, подключенных к сетям «Татэнерго»

В Казани будет прекращена подача горячей воды в домах, школах и больницах, подключённых к сетям «Татэнерго», сообщила мэрия Казани.

Горячая вода будет отключена с 23 по 24 августа из-за проведения ремонта и гидроопрессовок тепловых сетей. Сроки позднее могут быть скорректированы.

Отключение горячего водоснабжения пройдёт на теплопроводах №6,8,9,10,11,13,14,17,18,19.

Ознакомиться со списком адресов, где будет производиться отключение, можно здесь.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что в Кировском районе Казани школа, техникум и ряд домов на сутки останутся без воды.