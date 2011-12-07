Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Казани отключат горячую воду в домах и общественных объектах, подключенных к сетям «Татэнерго»

Отключение будет произведено с 23 по 24 августа.

В Казани будет прекращена подача горячей воды в домах, школах и больницах, подключённых к сетям «Татэнерго», сообщила мэрия Казани.

Горячая вода будет отключена с 23 по 24 августа из-за проведения ремонта и гидроопрессовок тепловых сетей. Сроки позднее могут быть скорректированы.

 Отключение горячего водоснабжения пройдёт на теплопроводах №6,8,9,10,11,13,14,17,18,19.

Ознакомиться со списком адресов, где будет производиться отключение, можно здесь.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что в Кировском районе Казани школа, техникум и ряд домов на сутки останутся без воды.

КВ
Лента новостей