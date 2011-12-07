Казань стала лидером по естественному приросту населения

На итоговой коллегии глава Управления здравоохранения исполкома столицы Татарстана Владимир Жаворонков заявил, что среди всех мегаполисов Казань является лидером по естественному приросту населения и низкому коэффициенту общей смертности. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

Как сообщил Жаворонков, Казань является лидером по естественному приросту населения и низкому коэффициенту общей смертности. Но в то же время, он отметил, что в республике снизился показатель рождаемости: в прошлом году, по данным Госкомстата, родилось 15 790 детей — это на 1837 детей меньше, чем в 2018 году.

На одну тысячу населения показатель смертности в прошлом году составил 9,7, а в 2018 показатель был равен 10,2.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что в Набережных Челнах зарегистрирован рост младенческой смертности.