Роспотребнадзор закрыл ирландский паб в центре Казани из-за тараканов и нарушения санитарных норм

В Казани Роспотребнадзор по РТ провёл проверку ирландского паба в центре города «Дублин», в адрес которого поступали многочисленные заявки о нарушении санитарных норм, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Сообщается, что проведённое расследование лишь подтвердило нарушения: неудовлетворительное санитарно-гигиеническое состояние помещений и некачественную влажную уборку.

Ко всему прочему, сотрудники ведомства обнаружили в заведении тараканов и экскременты серой крысы.

Сейчас в отношении ООО «Айриш Паб» составлен протокол по ст. 6.6 КоАП РФ. Советский районный суд постановил прекратить работу заведения на 7 суток.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что Роспотребнадзор зафиксировал резкий рост нарушений в ресторанах и кафе в этом году. Проверено было 712 объектов, в 129 из них были найдены нарушения.