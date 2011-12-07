Парк «Спортивный» в Казани будет оборудован в 2022 году

В Татарстане подведены итоги голосования за объекты благоустройства, которое проходило с 26 апреля по 30 мая на портале госуслуг. Больше всего людей проголосовало за Парк «Спортивный», который входит в единую экосистему прибрежных парков вдоль реки Казанка. Парк будет благоустроен в 2022 году, сообщил заместитель руководителя исполкома Казани Игорь Куляжев на деловом понедельнике в казанской мэрии.

«Жители Казани выбирали победителей из предложенных на голосовании 18 парков — данный перечень был сформирован с учетом озвученной в прошлом году в послании Президента РТ стратегии развития реки Казанки» — отметил спикер.

Также он добавил, что для участия в конкурсе были выбраны объекты с учётом пожеланий казанцев. Всего, по его словам, за различные объекты в Татарстане проголосовали 170 тыс. человек. Активнее всего проявили себя казанцы.

Необходимо отметить, что в список претендентов вошли популярные в городе территории: парки в жилых комплексах «Салават Купере», «Светлая Долина», 3-я очередь набережной озера Кабан и др.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что проекты из 44 стран были присланы на конкурс благоустройства правого берега Казанки.