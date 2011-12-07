Проекты из 44 стран были присланы на конкурс благоустройства правого берега Казанки

На конкурс по благоустройства правого берега Казанки свои проекты прислали участники из 44 стран, рассказала главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина.

По её словам, в целом было принято 188 заявок из 44 стран: из Западной Европы – 25 заявок, 6 заявок – из Нью Йорка и Латинской Америки, 2 – из Канады, 11 – из Китая, 16 – из Индии.

Из России поступило 85 заявок от архитекторов 27 городов. Жюри конкурса будут оценивать проекты до 24 июля.

Призовой фонд конкурса составляет 8 100 000 рублей.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что в этом году запланировано благоустройство 6 объектов и создание специальных велополос.