В Татарстане проведут конкурс на архитектурный облик «Тюбетей Tower»

В Татарстане планируют провести конкурс на архитектурный облик «Тюбетей Tower». Об этом в беседе с «КВ» заявила руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина. С такой инициативой выступил Президент РТ Рустам Минниханов.Объект планируют разместить между ДВВС и Дворцом единоборств, а также разбить парк городов-побратимов.«Когда мы его [проект] презентовали на инвестиционном совете, то у Рустама Нургалиевича возникла идея проведения конкурса на архитектурный облик башни. Настаиваю на том, чтобы конкурс был открытым. Надеюсь, мы проведем его в этом году», — заявила Талия Минуллина.Ранее руководитель Агентства инвестиционного развития РТ дала интервью «Казанским ведомостям».